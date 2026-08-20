Как аномальная жара сказывается на вашем кошельке — что происходит с ценами

Из-за жары и засухи продукты дорожают / © pexels.com

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Аномальная летняя жара и засуха уже сказываются не только на урожаях, но и стоимости продуктов для потребителей. Ситуацию дополнительно усложняют низкий уровень воды в реках и войнах.

Об этом говорится в материале немецкого издания Stern.

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Плохие урожаи из-за жаркого лета, низкого уровня воды и войны имеют общее следствие — рост цен на продовольствие, который все сильнее сказывается на потребителях.

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Авторы материала обращают внимание, что засуха может напрямую сказываться на кошельках людей. Из-за неблагоприятных погодных условий сокращается урожай, что создает дополнительное давление на продовольственный рынок.

В то же время проблемы с низким уровнем воды могут осложнять перевозку товаров, а войны также влияют на поставки и ценообразование.

В результате потребители столкнутся с ростом стоимости продуктов.

Тем временем , цены на популярный овощ в Украине резко изменились. Речь идет о картофеле, который сейчас в среднем на 37% дешевле, чем в прошлом.

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Аналитики объяснили, почему цены падают и есть ли предпосылки для их роста.

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