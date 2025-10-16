Как блэкауты повлияют на цены в Украине: ожидать ли подорожания продуктов

Блэкаут / © iStock

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут повлечь за собой новый рост цен на продукты питания. Если ситуация с отключениями света ухудшится, подорожание может составить до 30%.

Об этом предупредил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии для "Труха".

По его словам, нынешние риски похожи на события 2022-2023 годов, когда бизнес вынужден был использовать генераторы для поддержки работы производств. Это, в свою очередь, увеличивало расходы предприятий и влияло на цены.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда товаропроизводители и переработчики будут вынуждены уменьшать объемы продукции, а себестоимость будет расти. И, к сожалению, мы это почувствуем по своим кошелькам", - отметил Марчук.

Больше всего, по его словам, подорожают продукты, которые зависят от электроэнергии и имеют короткий срок хранения:

молочная продукция,

мясо,

яйца,

хлеб,

овощи (особенно хранящиеся в холодильниках в зимний период).

Специалист пояснил, что цены на эти товары могут вырасти на 7–15%, если отключения будут продолжаться несколько часов в день, и до 30% — в случае продолжительных блэкаутов.

"Например, если света нет 8 часов в сутки, то производство молока может подорожать на 15%, ведь все процессы – от доения до охлаждения – зависят от электропитания. А использование генераторов только увеличивает затраты, ведь это мощное оборудование, работающее на дорогом дизеле", – пояснил зампред ВАР.

Марчук также отметил, что даже кратковременные перебои с электричеством способны подтолкнуть производителей к повышению цен, ведь энергетическая нестабильность оказывает непосредственное влияние на логистику, хранение и сам процесс изготовления продуктов.

Напомним, из-за атак РФ возможны новые блэкауты специалисты советуют украинцам создать запас наличных денег на 1–2 недели и подготовить все необходимое для выживания без света.