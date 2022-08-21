Как будут работать банки в День Независимости: ответ НБУ

24 августа будет обычным рабочим днем для банковской системы, поскольку на период военного положения в Украине упразднены государственные выходные.

Праздничный день 24 августа – День Независимости Украины - приходится на среду, поэтому является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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"Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме", – отметили в Нацбанке.

В НБУ также уверяют, что во время войны система электронных платежей работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к этой системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона предупредил, что россияне могут обстреливать города Украины крылатыми ракетами в День Независимости, 24 августа.

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