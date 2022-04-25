Как будут работать банки во время майских праздников – разъяснение НБУ

Как будут работать банки во время майских праздников – разъяснение НБУ

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковских учреждений в праздничные дни в мае.

Так, в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Также выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Об этом отметили в пресс-службе НБУ.

Как будут работать банки во время майских праздников:

Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится.

Соответственно, понедельник, 2 мая, является рабочим днем, в частности для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 года включительно датой банковского дня 2 мая 2022 года;

Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме, как и в мирное время.

"Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", – говорится в сообщении.

Напомним, Узбекистан запретил россиянам отдаленно оформлять банковские карты. Для того, чтобы граждане страны-агрессора смогли получить карты Visa и Mastercard, нужно приехать в Узбекистан.

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