Как будут работать банки во время новогодне-рождественских праздников — разъяснение НБУ

Как будут работать банки во время новогодне-рождественских праздников — разъяснение НБУ

31 декабря 2021 года банковский день в системе электронных платежей продлится до 13:00.

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковских учреждений на время праздничного периода в конце 2021 и начале 2022 года.

Соответствующее разъяснение опубликовано на официальном сайте НБУ.

30 декабря 2021 года

СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка будут работать обычно.

31 декабря 2021 года

Банковский день в системе электронных платежей продлится до 13:00. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. До этого времени через СЭП будут проходить исключительно:

платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу;

платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы;

платежи от Национального банка и органов Государственной казначейской службы по адресу всех участников СЭП.

01 января 2022 года

Банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 04.01.2022.

01-03 января 2022 года

Участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе.

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В течение этого периода планируется проведение межбанковских переводов через СЭП с датой банковского дня 04 января 2022 года. Кроме того, в это время не будет работать депозитарий Национального банка.

Предполагается, что банки должны самостоятельно решить, будут ли они проводить валютные операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты с учетом работы системы электронных платежей. Наличный валютный рынок будет работать в обычном режиме.

04-06 января 2022 года

СЭП и банки будут работать в обычном режиме.

07-09 января 2022 года

Межбанковские переводы через СЭП будут проводиться на дату банковского дня 10 января 2022 года.

Курс валют, кассовые операции и банкоматы

На время от 31 декабря 2021 года по 04 января 2022 года определен фиксированный официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, которые установил НБУ по состоянию на 30 декабря 2021 года.

В периоды 01-03 и 07-09 января 2022 года в случае необходимости банки могут проводить кассовые операции.

На весь праздничный период банковские учреждения обязаны обеспечить стабильную работу банкоматов и наполнение их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов.

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