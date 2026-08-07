Как за несколько минут проверить, есть ли на вас банковский кредит: простая инструкция

Деньги / © Pixabay

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Кредитный реестр НБУ позволяет получить информацию о банковских кредитах, внесенных в реестр, и проверить данные о задолженности на свое имя. Для входа требуется авторизация через BankID НБУ, а сформированный отчет можно сохранить в формате PDF.

ТСН.ua рассказывает, как это делать быстро.

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Что показывает Кредитный реестр НБУ, а чего в нем может не быть

В отчете можно увидеть, в частности:

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сумму задолженности и состояние исполнения обязательств;

название банка-кредитора;

дату, когда банк предоставил информацию в Кредитный реестр НБУ;

дату последнего обновления данных.

Реестр содержит информацию о кредитах в банках Украины, в том числе банков, находящихся на стадии ликвидации. Данные участники реестра обновляют ежемесячно на первое число, поэтому дата обновления в отчете помогает оценить актуальность сведений.

Кредитный реестр не следует отождествлять с полной кредитной историей. Бюро кредитных историй формируют ее на основе данных, передаваемых им кредитодателями, а реестр НБУ содержит определенную регулятором информацию о кредитных операциях. Мы уже писали о предложениях изменить правила для кредитных историй , но для проверки актуальных данных следует пользоваться действующими сервисами и обращаться в учреждение, которое передало информацию.

Как получить кредитный отчет через BankID

Чтобы проверить кредитную историю НБУ онлайн, нужно:

Открыть официальный сервис Кредитного реестра НБУ: cr.bank.gov.ua. Выбрать авторизацию через систему BankID НБУ. Выбрать свой банк из перечня участников и пройти подтверждение личности. Сформировать отчет по своим данным. Просмотр документа и при необходимости сохранить его в формате PDF.

Услуга для физических лиц бесплатна. Для использования BankID нужно иметь счет в банке – участнике системы.

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Такой отчет предназначен прежде всего для ознакомления со своими данными и контролем финансов. НБУ отдельно отмечает, что он не является официальным документом для представления в банк или другое учреждение.

Что делать, если в отчете есть ошибка или незнакомый кредит

Если в отчете есть неточность, сначала обратитесь в банк-кредитор с письменной просьбой проверить и исправить информацию. В обращении кратко укажите, с какими данными вы не соглашаетесь.

Если финансовое учреждение не решило вопрос или не ответило, можно подать обращение в Национальный банк. В ней следует описать ситуацию, назвать учреждение и оставить актуальные контакты для ответа; при необходимости к обращению добавляют документы.

Если кредит не знаком, обратитесь в банк, который передал информацию, и попросите объяснить основание записи. Не сообщайте сторонним лицам коды SMS или данные для входа в банкинг.

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Кредитный реестр, бюро кредитных историй и мошенничество: в чем разница

Кредитный реестр НБУ — государственный информационный ресурс с данными, которые представляют его участники по установленным правилам. Бюро кредитных историй формируют кредитные отчеты на основе информации о кредитных операциях, которую передают кредитодатели. Для более полной проверки своих обязательств эти источники не следует смешивать.

Отчет НБУ – полезный способ проверить наличие определенных банковских кредитов и заметить возможную проблему, но не гарантия полного отсутствия долгов или мошенничества.

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