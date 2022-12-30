Как действуют санкции и когда ожидается глубочайшее падение российской экономики: эксперт ответил

Санкции против РФ действуют, впрочем важно их неукоснительное выполнение всеми странами и соответственно контроль за этим процессом. Россия уже теряет средства из-за введенной предельной цены на нефть, а также отказ очень многих переработчиков от ее "черного золота".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

"С санкциями все хорошо. Я бы сказал, что самая большая проблема санкции, это их неукоснительное выполнение всеми странами. Если внешнеторговый оборот РФ и Индии за последние полгода вырос в 7 раз и если вся та нефть, которую отказались брать европейские нефтяные компании теперь идет в Индию, Китай на переработку, то мы должны понимать, что финансовые поступления в виде нефтедолларов в российский бюджет продолжается. Если мы сегодня можем констатировать, что в РФ вырос серый импорт и в странах, находящихся рядом с Россией, резко вырос объем покупки товаров долговременного использования, бытовой техники, при том, что в таких странах, как Казахстан, как Грузия, общий объем покупки этих товаров в пределах сервисно-торговых центров вырос в 10-15 раз, то следует понимать, что просто есть страны, которые помогают Российской Федерации эти санкции обходить", — сказал эксперт.

Поэтому он отметил, что вопрос стоит не в самих санкциях, а вопрос в их неукоснительном выполнении и контроле.

"И собственно те действия, которые предпринимались к концу 2022 года, они как раз на это направлены достаточно серьезно. Введена предельная цена на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, которая будет касаться уже не европейских стран, имеющих 100% эмбарго, а должна касаться уже третьих стран, в частности Индии. Это означает, что Европа отрабатывает механизм, как ограничивать цену на российскую нефть. А второй момент, который стоит сказать, что сегодня реальная цена на нефть марки Brent составляет 84 доллара", — сказал эксперт.

Пендзин объясняет, что к началу активной фазы боевых действий разница между ценой нефти Brent и российской нефтью Urals составляла 2-3 доллара, а сегодня уже 30 долларов.

"Это уже есть результат отказа очень многих переработчиков от российской нефти и есть результат этих санкций. А почему это важно? Потому что 35% поступлений в российский бюджет – это нефтедоллары, при том, что часть этих нефтедолларов касается продажи нефтепродуктов Российской Федерацией. И если посмотреть на то, что с 5 декабря вступили в действие санкции против нефти, а с 5 февраля 2023 вступают в силу против нефтепродуктов, то даже по оценкам российских экономистов, самое глубокое падение российской экономики ожидается в марте 2023 года", — резюмировал эксперт.

"Потолок" цен на нефть

Евросоюз и "Большая Семерка" договорились ограничить российские доходы за счет внедрения "потолка" цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогое сырье европейские брокеры и не только в третьи страны просто теперь не будут возить.

Так что с 5 декабря действует нефтяное эмбарго, согласование которого летом так сложно двигалось, то есть Евросоюз отказывается от российской нефти и прекращает ее закупать. Предельная цена на нее требовалась, чтобы Россия не бросилась зарабатывать благодаря третьим странам. Ранее в Кремле предупреждали, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат "потолок" цен. Между тем, каждые два месяца "Группа Семи" и ЕС будут ее пересматривать, чтобы предельная цена соответствовала актуальной рыночной ситуации.

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