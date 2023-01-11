Как договориться о более высокой заработной плате на собеседовании: эксперт из Гарварда дала рекомендации

У каждого в жизни наступает момент, когда нужно искать работу. Хочется, чтобы дело доставляло не только удовольствие, но и хорошую заработную плату. Но иногда из-за стеснительности или элементарных ошибок во время собеседования люди могут получать меньше, чем их коллеги. Читайте в материале ТСН.ua – как говорить о зарплате на собеседовании.