Как донатят украинцы в 2023 году: обзор сборов United24, "Повернись живим" и фонда Притулы

За девять месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен.

Лидерство продолжает удерживать платформа United24, которая к тому же с мая текущего года начала собирать средства на два новых гуманитарных направления.

Фонд "Повернись живим" в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года.

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема.

Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд "Повернись живим", еще около 1,5 млрд гривен (12%) украинцы перечислили в фонд Сергея Притулы.

С начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема). В мае 2023 года платформа United 24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн. гривен на 76 млн. гривен.

Фонд "Повернись живим" в августе 2023-го побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило 0,5 млрд гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года. Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения. При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, "Вернись живым" получил за пять дней — с 14-го по 18-е число. Именно тогда в фонде проходил проект "Операция "Єдність", в рамках которого собирались средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом. С мая 2022 года на счета этого фонда, в среднем, поступало 320 млн гривен в месяц.

Фонд Сергея Притулы рекордную сумму донатов – почти 243 млн гривен – собрал в июле. В фонде отмечают, что это связано с проведением Мегазбора на закупки для ГУР: на 5 комплектов EOS C VTOL. Всего в среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.

Напомним, ТСН закупила беспилотники за донаты от своих зрителей, среди которых учащиеся и учителя целой школы.

Читайте также: