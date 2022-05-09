Как эвакуироваться из Харькова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков.

А потому власти города призывают харьковчан не находиться на улице без насущных нужд. Также по возможности все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 10 мая:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Кропивницкий – Одесса-Главная

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