Как эвакуироваться из Харькова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков.
А потому власти города призывают харьковчан не находиться на улице без насущных нужд. Также по возможности все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или по железной дороге.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 10 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Кропивницкий – Одесса-Главная
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