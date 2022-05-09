Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как эвакуироваться из Харькова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины

Дата публикации
Просмотры
492
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как эвакуироваться из Харькова 10 мая: график движения поездов в пределах Украины

УНИАН

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков.

А потому власти города призывают харьковчан не находиться на улице без насущных нужд. Также по возможности все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 10 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Кропивницкий – Одесса-Главная

Читайте также:

Семья, в которой два поколения стали детьми войны

Семья, в которой два поколения стали детьми войны
Следующая публикация