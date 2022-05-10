Как эвакуироваться из Харькова 11 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и дальше находится под угрозой постоянных обстрелов со стороны России.
Поэтому по возможности из города все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 11 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
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