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Как эвакуироваться из Харькова 11 мая: график движения поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 11 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и дальше находится под угрозой постоянных обстрелов со стороны России.

Поэтому по возможности из города все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 11 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 15:06 17/18 Львов — Знаменка
  • 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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