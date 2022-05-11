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Как эвакуироваться из Харькова 12 мая: график движения поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 12 мая: график движения поездов в пределах Украины

Фото: УНИАН

Из-за успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины российские оккупанты больше не обстреливают Харьков из артиллерии.

Однако до сих пор существует угроза ракетных ударов по городу. А потому при возможности из Харькова все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 12 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 17:07 92/91 Раздельная-1 — Знаменка
  • 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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