Как эвакуироваться из Харькова 12 мая: график движения поездов в пределах Украины

Из-за успешных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины российские оккупанты больше не обстреливают Харьков из артиллерии.

Однако до сих пор существует угроза ракетных ударов по городу. А потому при возможности из Харькова все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 12 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

17:07 92/91 Раздельная-1 — Знаменка

18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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