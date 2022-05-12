Как эвакуироваться из Харькова 13 мая: график движения поездов в пределах Украины

В Харькове все спокойнее и местные жители возвращаются домой, однако в городе все еще опасно находиться.

В Харькове до сих пор существует угроза ракетных ударов по городу. А потому при возможности из Харькова все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 13 мая:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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