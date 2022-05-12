Как эвакуироваться из Харькова 13 мая: график движения поездов в пределах Украины

В Харькове все спокойнее и местные жители возвращаются домой, однако в городе все еще опасно находиться.
В Харькове до сих пор существует угроза ракетных ударов по городу. А потому при возможности из Харькова все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 13 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
Читайте также:
- Призвала предать Украину и предлагала 4,5 тыс. грн: на Харьковщине председатель суда перешла на сторону врага
- Россия одновременно выпустила по Кременчугу 12 ракет: детали вражеских обстрелов
- Виктор Бронюк вспомнил, как вывозил свою семью в Болгарию и как вступал в ряды терробороны.