Как эвакуироваться из Харькова 14 мая: график движения поездов в пределах Украины

В Харькове сейчас относительно безопасно находиться, однако и дальше существует угроза ракетных ударов со стороны РФ.
А потому при возможности из Харькова все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 14 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
- 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
- 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
- 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий
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