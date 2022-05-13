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Как эвакуироваться из Харькова 14 мая: график движения поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 14 мая: график движения поездов в пределах Украины

Фото: УНИАН

В Харькове сейчас относительно безопасно находиться, однако и дальше существует угроза ракетных ударов со стороны РФ.

А потому при возможности из Харькова все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или же по железной дороге.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 14 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 17:07 92/91 Знаменка – Одесса-Главная
  • 18:53 21/22 Киев-Пасс – Львов
  • 21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий

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