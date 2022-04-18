Как эвакуироваться из Харькова 19 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 19 апреля: перечень поездов в пределах Украины

"Укрзализныця" опубликовала перечень поездов, курсирующих из Харькова.

Харьков находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. А потому пока лучше найти возможность выехать из города в более безопасное место.

Пока безопасно из Харькова можно эвакуироваться по железной дороге. Также это можно сделать частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала перечень поездов, курсирующих из Харькова.

Бесплатные эвакуационные поезда из Харькова 19 апреля:

11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:43 8/7 Харьков-Пас - Одесса-Главная.

Отметим, часть поездов курсируют нерегулярно. Их наличия лучше уточнять на железнодорожном вокзале.

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