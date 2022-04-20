Как эвакуироваться из Харькова 21 апреля: перечень поездов в пределах Украины

В Харькове из-за интенсивных боевых действий все еще опасно находиться и лучше эвакуироваться в другое место.
Из города регулярно ездят эвакуационные поезда, которыми можно выехать в западные области Украины. Также с города можно выехать на собственном транспорте.
"Укрзализныця" опубликовала перечень эвакуационных поездов на 21 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко
- 18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
- 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
- 21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
- 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая
Отмечаем, что из-за боевых действий время движения поездов может изменяться. Это следует уточнять на местном вокзале. Эвакуационные поезда в первую очередь перевозят детей и женщин.
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