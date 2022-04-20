Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как эвакуироваться из Харькова 21 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Дата публикации
Просмотры
444
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как эвакуироваться из Харькова 21 апреля: перечень поездов в пределах Украины

Associated Press

В Харькове из-за интенсивных боевых действий все еще опасно находиться и лучше эвакуироваться в другое место.

Из города регулярно ездят эвакуационные поезда, которыми можно выехать в западные области Украины. Также с города можно выехать на собственном транспорте.

"Укрзализныця" опубликовала перечень эвакуационных поездов на 21 апреля:

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко
  • 18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
  • 21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Отмечаем, что из-за боевых действий время движения поездов может изменяться. Это следует уточнять на местном вокзале. Эвакуационные поезда в первую очередь перевозят детей и женщин.

Читайте также:

Наталья Мосейчук показала, как снимает видео для собственного YouTube-канала

Наталья Мосейчук показала, как снимает видео для собственного YouTube-канала
Следующая публикация