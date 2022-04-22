Как эвакуироваться из Харькова 23 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 23 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов все еще остается опасным местом.

А потому по возможности лучше все же уехать из города. Для этого есть эвакуационные поезда, которыми можно выехать бесплатно. Также покинуть Харьков можно на собственном транспорте.

"Укрзализныця" опубликовала график движения эвакуационных поездов из Харькова на 23 апреля:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

11:30 209/210 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

21:26 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Как отмечается, график движения поездов может изменяться в зависимости от боевых действий. Эвакуационные поезда в первую очередь перевозят женщин и детей.

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