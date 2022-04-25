Как эвакуироваться из Харькова 26 апреля: график движения поездов в пределах Украины

В Харькове из-за постоянных обстрелов со стороны российских убийц все еще опасно находиться.
А потому из города лучше эвакуироваться собственным транспортом или поездами.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 26 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
Время движения поездов может изменяться из-за обстрелов российскими оккупантами.
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