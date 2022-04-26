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Как эвакуироваться из Харькова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Getty Images

Харьков все еще остается опасным городом, поскольку его постоянно обстреливают российские оккупанты.

А потому по возможности все же лучше уехать в более безопасные города.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 27 апреля:

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко
  • 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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