Как эвакуироваться из Харькова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков все еще остается опасным городом, поскольку его постоянно обстреливают российские оккупанты.

А потому по возможности все же лучше уехать в более безопасные города.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 27 апреля:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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