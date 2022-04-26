Как эвакуироваться из Харькова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков все еще остается опасным городом, поскольку его постоянно обстреливают российские оккупанты.
А потому по возможности все же лучше уехать в более безопасные города.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 27 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава Юг – Им. Т.Шевченко
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
Читайте также:
- Как выехать из Львова 27 апреля: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- ВОЗ подтвердила две дополнительные атаки на заведения здравоохранения и медиков в Украине
- Россия расшатывает Приднестровье: что происходит в фейковой республике и чем это чревато для Украины