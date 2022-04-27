Как эвакуироваться из Харькова 28 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Жилищные районы Харькова и области ежедневно попадают под обстрелы российских оккупантов.
Поэтому жителям города все же лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно собственным транспортом или железнодорожным.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 28 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
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