Как эвакуироваться из Харькова 28 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 28 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Жилищные районы Харькова и области ежедневно попадают под обстрелы российских оккупантов.

Поэтому жителям города все же лучше выехать в более безопасные места. Сделать это можно собственным транспортом или железнодорожным.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 28 апреля:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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