Как эвакуироваться из Харькова 29 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и область по-прежнему остаются под постоянными обстрелами российских оккупантов.
Поэтому для гражданских все же лучше эвакуироваться в безопасное место. Из города можно выехать железнодорожным или частным транспортом.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 29 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 17/18 Полтава — Юг Им. Т.Шевченко
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий Одесса-Главная
Читайте также:
- "Не из-за санкций, а из-за Путина": Байден сообщил о невозможности экспорта зерна из Украины
- Угрозы не победят: Байден о газовом шантаже России
- Хотим разрушить миф, что РФ может продолжать агрессию без реакции мира – Байден