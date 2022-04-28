Как эвакуироваться из Харькова 29 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 29 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и область по-прежнему остаются под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Поэтому для гражданских все же лучше эвакуироваться в безопасное место. Из города можно выехать железнодорожным или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 29 апреля:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 17/18 Полтава — Юг Им. Т.Шевченко

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий Одесса-Главная

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