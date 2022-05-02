Как эвакуироваться из Харькова 3 мая: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков.
Поэтому жителям города все же лучше переехать в более безопасные места. Сделать это можно поездами или общественным транспортом.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 3 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
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