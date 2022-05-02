Как эвакуироваться из Харькова 3 мая: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 3 мая: график движения поездов в пределах Украины

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков.

Поэтому жителям города все же лучше переехать в более безопасные места. Сделать это можно поездами или общественным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 3 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Читайте также: