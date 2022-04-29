Как эвакуироваться из Харькова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и дальше находится под постоянной угрозой обстрелов со стороны российских оккупантов.
В городе из-за опасности ежедневно погибают люди, а потому при случае лучше эвакуироваться в безопасные места бесплатными поездами или частным транспортом.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 30 апреля:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
Читайте также:
- В Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны россиян
- Под Чернобаевкой между чеченцами и бурятами произошла массовая стрельба — разведка
- Германия повысит социальные выплаты для украинских беженцев: сколько будут получать с 1 июня