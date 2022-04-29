Как эвакуироваться из Харькова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Харьков и дальше находится под постоянной угрозой обстрелов со стороны российских оккупантов.

В городе из-за опасности ежедневно погибают люди, а потому при случае лучше эвакуироваться в безопасные места бесплатными поездами или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 30 апреля:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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