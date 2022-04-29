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Как эвакуироваться из Харькова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 30 апреля: график движения поездов в пределах Украины

Управление ГСЧС в Харьковской области

Харьков и дальше находится под постоянной угрозой обстрелов со стороны российских оккупантов.

В городе из-за опасности ежедневно погибают люди, а потому при случае лучше эвакуироваться в безопасные места бесплатными поездами или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 30 апреля:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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