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Как эвакуироваться из Харькова 4 мая: график движения поездов в пределах Украины

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Как эвакуироваться из Харькова 4 мая: график движения поездов в пределах Украины

Getty Images

Харьков по-прежнему находится под постоянной угрозой обстрелов.

А потому из города лучше выехать эвакуационными поездами или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 4 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 15:06 15/16 Львов – Им. Т.Шевченко
  • 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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