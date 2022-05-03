Как эвакуироваться из Харькова 4 мая: график движения поездов в пределах Украины

Как эвакуироваться из Харькова 4 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков по-прежнему находится под постоянной угрозой обстрелов.

А потому из города лучше выехать эвакуационными поездами или частным транспортом.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 4 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 15/16 Львов – Им. Т.Шевченко

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

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