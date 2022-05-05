Как эвакуироваться из Харькова 6 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков по-прежнему находится под постоянной угрозой обстрелов со стороны России.
Поэтому сейчас из города лучше выехать эвакуационными поездами или частным транспортом.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 6 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 15:06 15/16 Львов – Им. Т.Шевченко
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
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