Как эвакуироваться из Харькова 7 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков постоянно находится под угрозой артиллерийских, ракетных и авиаударов.
Местные власти призывают жителей города не находиться на улицу. Также по возможности все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или по железной дороге. Наличие общественного транспорта лучше уточнить у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 7 мая:
- 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
- 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
- 15:06 17/18 Львов — Знаменка
- 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
- 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.
Читайте также:
- "Праздничные мероприятия — невозможны по понятным причинам": в Кремле якобы передумали проводить парад 9 мая в Мариуполе
- Как выехать из Одессы 7 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- Почему еще рано возвращаться в Киев: Кличко назвал несколько причин