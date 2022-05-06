Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как эвакуироваться из Харькова 7 мая: график движения поездов в пределах Украины

Дата публикации
Просмотры
711
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как эвакуироваться из Харькова 7 мая: график движения поездов в пределах Украины

УНИАН

Харьков постоянно находится под угрозой артиллерийских, ракетных и авиаударов.

Местные власти призывают жителей города не находиться на улицу. Также по возможности все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или по железной дороге. Наличие общественного транспорта лучше уточнить у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 7 мая:

  • 08:30 753 Харьков-Пасс – Львов
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 15:06 17/18 Львов — Знаменка
  • 18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Читайте также:

"Сниданок" пообщался с командиром добровольческого отряда «За Петровщину» Александром Поворознюком

"Сниданок" пообщался с командиром добровольческого отряда «За Петровщину» Александром Поворознюком
Следующая публикация