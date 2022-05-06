Как эвакуироваться из Харькова 7 мая: график движения поездов в пределах Украины

Харьков постоянно находится под угрозой артиллерийских, ракетных и авиаударов.

Местные власти призывают жителей города не находиться на улицу. Также по возможности все же лучше эвакуироваться в более безопасные места. Сделать это можно частным транспортом или по железной дороге. Наличие общественного транспорта лучше уточнить у перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения бесплатных эвакуационных поездов из Харькова на 7 мая:

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы, а именно: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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