Как хотят изменить правила для ФЛП: упрощенная система налогообложения, без контактов с налоговой

Зарегистрирован закон, который позволит ФЛП - неплательщикам НДС без наемных работников вести отчетность и взаимодействие с налоговой в упрощенном режиме, не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Согласно зарегистрированному законопроекту № 8226, ФЛП 3-й группы без наемных работников могут выбрать упрощенную систему с налоговым агентом-банком. Что это даст? Все будет автоматизировано, "никаких пропущенных дедлайнов и неприятностей с налоговой", ФЛП будет просто работать и получать деньги на счет, а все остальное будет делать банк.

Согласно закону, банк автоматически будет:

вычислять единый налог,

снимать ЕСВ (сумма должна быть на счете на 1-е число каждого месяца),

предоставлять налоговой информацию о поступлениях.

Для этого потребуется только:

подать заявку на регистрацию таким "упрощенцем" онлайн,

открыть таким же способом спецсчет в банке.

Идея упростит работу большого количества айтишников, маркетологов, консультантов или их бухгалтерам, налоговой также.

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