Как избежать блокировки активов на ВайтБИТ

Все чаще имеет место ряд прецедентов, когда какая-то биржа криптовалюты заблокировала средства по требованию регулятора.

Рассказываем об инструменте, который заблаговременно внедрила ВайтБИТ биржа для защиты пользовательских активов и интересов, а также соответствия платформы международным нормам AML.

Зачем нужен AML

Криптовалюта — набирающая обороты сфера электронных финансовых операций. Важно понимать, что она децентрализованная, а значит, анонимная. И несмотря на то, что информация о каждой транзакции хранится в сети блокчейн, знать, откуда на кошелек поступали средства и являются ли они “чистыми”, не связанными с преступной или запрещенной деятельностью, раньше было нельзя.

Отсюда получаем назначение AML, который внедряет практически каждая криптобиржа, заинтересованная в том, чтобы ее клиенты не купили грязные активы и не связались с преступниками (учитывая глобальные цели FATF и Европейского Союза).

Whitebit биржа самостоятельно проверяет контрагентов, а также дает возможность осуществлять подобные проверки клиентам. Следовательно, виртуальные активы, которые хранятся на холодных кошельках биржи, не связаны с преступной деятельностью благодаря внутренним проверкам.

Справка: отечественные законодательные нормы по работе операторов ориентированы на стандарты группы FATF, директивы Евросоюза, рекомендации комитета Комитета министров Европы. В апреле 2020 года вступил в силу Законопроект № 2179, который обязывает поставщиков цифровых услуг самостоятельно осуществлять проверки адресов на причастность к незаконной деятельности.

Как работает проверка AML

К сожалению, далеко не широко распространенная практика до сих пор — внедрение эффективных внутренних процедур и механизмов для защиты пользователей от неблагонадежных взаимодействий. На white bit есть отдельный инструмент проверки адресов на причастность к преступной или запрещенной деятельности. На данный момент можно проанализировать кошельки BTC, BTH, ETH и любой LTC кошелек.

На странице есть список меток, которые выполняют функцию сигналов риска. Таким образом на whitebit markets можно определить, например, контрагента, который был замечен в незаконном завладении средствами своих юзеров (SCAM) либо в краже средств путем взлома, вымогательстве, представляет Darknet-среду и так далее.

Клиентам бирж, в том числе whitebit, оптимально перед каждым новым взаимодействием проверять адрес. То, что сегодня контрагент имеет низкий балл по шкале оценки риска, не означает, что и впоследствии он будет оставаться таким же.

Пользователи whitebit отзывы формулируют в таком ключе по данному вопросу: на случай, если через какое-то время после взаимодействия контрагент будет отнесен к категории рисковых и попадет под процедуру расследований, рекомендуется фиксировать каждую проверку. Это в любом случае упростит использование whitebit ru.

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