Как изменения климата повлияют на рынок страхования и можно ли уберечься от новых капризов погоды: детали

Как изменения климата повлияют на рынок страхования и можно ли уберечься от новых капризов погоды: детали

Эксперт считает, что изменения климата могут оказать положительное влияние на рынок страхования.

Последствия глобального потепления и изменения климата активно влияют на рынок страхования в мире. Все чаще люди хотят застраховать свою жизнь и здоровье или имущество от наводнений, лесных пожаров, резких похолоданий и т.п.

Об этом рассказал генеральный директор всемирно известного рынка страхования Lloyd's Джон Нил, информирует CNBC.

"Мы считаем COVID-19 системным риском. Климат является окончательным системным риском, поэтому это наш шанс показать бизнесу, общественности и даже правительствам, как мы можем помочь", — сказал Нил на конференции COP26 по изменению климата в шотландском Глазго.

Также читайте Зеленский и Байден поговорили на климатическом саммите в Глазго: что обсудили лидеры обеих стран

Последствия климатических изменений уже влияют на страховую индустрию разными способами. Ассоциация британских страховщиков утверждает, что похолодание в Великобритании в 2018 году привело к страховым выплатам на общую сумму 194 миллиона фунтов стерлингов (около 263,16 миллиона долларов) в течение трех месяцев. В том же году из-за экстремальной жары более 10 тыс. домов в Великобритании подали заявки о компенсации.

Отмечается, что многие страховщики все еще не поняли, как изменение климата повлияет на их бизнес модели в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Другая проблема – судебные споры, связанные с климатом. На прошлой неделе в публикации кампании "Застрахуй наше будущее" говорилось, что страховщики боятся риска, что им, возможно, придется заплатить за судебные издержки и убытки компаний, добывающих ископаемое топливо. Против таких компаний ведут судебные процессы экологи.

"Мы не финансируем новые угольные электростанции (ТЭС), мы сказали людям, что собираемся постепенно отказаться от этого: до 2030 года в богатых странах, до 2040 года в бедных", — сказал Кристиан Мументалер, генеральный директор страховой компании Swiss Re.

Тем не менее, Джон Нил считает, что изменения климата могут положительно повлиять на рынок страхования.

"Преимущество, которое у нас есть, заключается в том, что в отличие, скажем, от страховщиков жизни, когда они принимают длительные и долгосрочные решения, мы меняем цены каждые 12 месяцев", — пояснил он.

Нил признался, что страховщики внимательно следят за информацией о погоде и климатических явлениях — ураганах, наводнениях и т.д.

"Я искренне считаю, что климат – это самая большая возможность, которую когда-либо видела страховая отрасль", — подытожил он.

Ранее в МИД Украины сообщили о результатах украинской делегации, находившейся на климатическом саммите COP-26 в Глазго.

Читайте также:

Климатическая конференция в Глазго: смогут ли страны договориться и с чем приехал Зеленский

и с чем приехал Зеленский Байден упрекнул Путина в том, что "у него горит тундра"

в том, что "у него горит тундра" Министр государства Тувалу обратился к экологическому саммиту ООН, стоя по колена в воде

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку