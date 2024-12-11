Как изменилась зарплата украинцев во время полномасштабной войны: что предлагают работодатели

67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышение зарплат в 2025 году.

Анализ изменения заработной платы в 2022-2024 годах демонстрирует устойчивый рост как ожиданий соискателей, так и предложений работодателей.

Об этом идет речь в исследовании аналитиков сайта robota.ua.

В 2022 году средняя разница между "хотят" и "предлагают" была минимальной — всего 445 грн в январе, но к концу года она выросла до 2 870 грн.

В 2023 году ситуация стабилизировалась, и к третьему кварталу разница между ожиданиями и реальными предложениями достигла пика в 3106 грн. Это объяснимо ростом инфляции и повышением стоимости жизни.

В 2024 году разница постепенно сокращается, снижаясь до 2 202 грн в октябре, что свидетельствует о сближении ожиданий соискателей и предложений работодателей.

Интересно, что работодатели адаптируются к новым условиям, постепенно повышая зарплаты.

В октябре 2024 года средняя предложенная зарплата составляла 21 533 грн., тогда как средний запрос соискателей — 23 735 грн. Это демонстрирует стремление рынка к достижению баланса.

Что показал опрос работодателей

Как показал ежегодный опрос от robota.ua, большинство компаний как украинских (58%), так и с иностранным капиталом (60%) повысили зарплаты всем сотрудникам. Это показывает стабильное стремление бизнеса поддерживать работников в сложных экономических условиях.

Однако часть компаний ограничилась повышением только для части персонала (от 25% до 75%).

Украинские компании предпочитают равномерное повышение зарплат (44%), тогда как компании с иностранным капиталом чаще ориентируются на результаты работы (55%). Это указывает на разность подходов к мотивации персонала.

Большинство компаний предлагают финансовые бонусы за результаты (64% украинских и 71% иностранных). Однако иностранные компании также чаще обеспечивают работников медицинским страхованием (66%) и корпоративным транспортом (42%), что подчеркивает их ориентацию на социальный пакет.

67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышение зарплат в 2025 году. Наибольший рост фонда оплаты труда (ФОТ) ожидается на уровне 11-20% у половины украинских компаний (53%) и трети иностранных (36%).

Опрос охватил 221 компанию, среди которых 82,8% украинских и 17,2% компаний с иностранным капиталом. По размеру большинство респондентов имеют от 51 до 250 сотрудников (38,5%), тогда как крупные компании из более 1000 сотрудников составляют 14%. Это свидетельствует о высокой заинтересованности среднего бизнеса в изучении рынка труда.

Напомним, размер минимальной зарплаты на следующий год был утвержден Кабинетом Министров Украины при принятии проекта государственного бюджета-2025.

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