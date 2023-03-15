Как изменились цены на продукты: овощи подорожали, а крупы и яйца подешевели

Госстат обнародовал данные о средних потребительских ценах в феврале 2023 года.

На украинских рынках и в магазинах в феврале 2023-го выросли цены. В частности, подорожали овощи. Впрочем, подешевели крупы и яйца.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги

По данным ведомства, по сравнению с январем, лук с дорожал на 31,9%: сейчас один килограмм стоит 42,3 гривен. Также стоимость моркови выросла на 17,8% – до 28,8 грн за кг, капуста – на 8,3% – до 13,9 грн за кг, картофель – на почти 2% – до 9,6 грн за кг. Кроме того, яблоки подорожали на 5% до 16,5 гривен за килограмм.

Тем временем гречневая крупа подешевела на 4,6% до 65,7 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы. В частности, манка на 1,3% – до 21,4 грн за кг, а рис – на 1,4% – до 59,1 грн за кг.

Фото: Государственная служба статистики Украины

Яйца подешевели на 1,9% – десяток стоит 62 грн. Маккаронные изделия немного подорожали — до почти 32 грн за кг, а молоко пастеризованное до 2,6% стоит свыше 35 грн.

Напомним, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев считает, что в Украине могут измениться цены на куриные яйца, курятину, некоторые овощи и молочные продукты. Их стоимость весной может снизиться.

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