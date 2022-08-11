Как изменились цены в июле: в Госстате сообщили, что больше всего подорожало

Цены на хлеб и сливочное масло выросли на 37% и 25% соответственно.

В Украине в июле в годовом выражении по сравнению с июлем 2021 года выросли цены на ряд продуктов.

Как сообщает Госстат, больше всего прибавили в цене овощи — они подорожали на 102%.

Цены на хлеб и сливочное масло выросли на 37% и 25% соответственно, макароны – на 29%, рыба – на 32,5%, сахар – на 19%. В то же время, одежда и обувь подешевели на 3,4% и 2,4% соответственно.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды горючего на 3,6% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 5,9%.

Цены на транспорт выросли на 40,4% прежде всего в результате подорожания горючего и смазочных масел на 77,7%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте вырос в цене на 37%, в железнодорожном – на 10%.

Напомним, что по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении – по сравнению с июлем 2021 года – составила 22,2%.

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