Как изменились цены в Украине в 2022 году: в Госстате сообщили, что подорожало больше всего

Больше всего за год в цене прибавили овощи, а одежда наоборот подешевела.

В прошлом году цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли почти на 23%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Так, по данным Службы, самый больший рост потребительских цен в 2022 году наблюдался на овощах – он составил 68,5%, на рыбу и продукты из рыбы – на 30,3%, на хлеб и хлебопродукты – на 29,7%. В целом цены на продукты питания выросли на 27,1%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,4%.

Подорожание топлива и смазочных масел составило 56,2%, природного газа — 10,1%, водоснабжения — 12,5%.

В то же время, потребительские цены на одежду и обувь наоборот снизились на 2,7%.

Что будет с ценами 2023 года

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году подорожание продуктов из-за войны и проблем с электроснабжением продолжится. Так, по прогнозам экспертов, лидером роста будет овощная группа. Добавят в цене курятина, мясо и сало. В целом цены на продукты могут прибавить в цене еще около 30%. А вот яйца весной наоборот могут подешеветь.

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