Как изменились пенсии в Украине после индексации: где получают самые высокие выплаты

В Украине каждый четвертый пенсионер получает около 3500 гривен

Почти каждый четвертый пенсионер в Украине до сих пор получает около 3,5 тысячи гривен в месяц. За год доля людей с низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.

Об этом говорится в аналитике от Опендатабота со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В целом, согласно исследованию, до 7236 гривен (около 166$) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. Это на 14% больше, чем годом ранее.

Больше пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен — это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории — 6686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

По данным экспертов, растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен — 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, в то время как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь примерно 4,5 тысячи гривен.

Самые высокие пенсии традиционно в Киеве — в среднем, 9 864 гривны. Самые низкие — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. В общем, только в 8 регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его.

Наибольший прирост средней пенсии за год зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%).

Аналитики отмечают, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — 2,8 миллиона украинцев. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысяч гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при медицинском заключении.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый работающий четвертый пенсионер. Тем, кто вышел на пенсию позже, следующего автоматического пересчета придется ждать до апреля 2027 года.