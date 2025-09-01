Как изменились цены на борщевой набор этой осенью

Борщевой набор / © УНИАН

В Украине на прошлой неделе заметно снизились цены на картофель и овощи “борщевого набора”, хотя на некоторые другие продукты наблюдается рост.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Прошедшая неделя на украинских рынках отметилась удешевлением картофеля — одного из ключевых продуктов «борщевого набора». Вместе с ним снизились в цене и другие традиционные овощи, входящие в этот сегмент, что стало позитивным сигналом для потребителей в сезон активных закупок.

По данным мониторинга рыночных цен по состоянию на 29 августа, на украинских рынках зафиксировано удешевление основных овощей «борщевого набора». Картофель подешевел с 12-16 грн/кг до 11-15 грн/кг, буряк — с 12-15 до 9-12 грн/кг, морковь — с 10-13 до 8-12 грн/кг, а лук репчатый снизился с 10-15 до 10-13 грн/кг.

Цены на капусту белокочанную остались относительно стабильными (6-15 грн/кг против 6-16 грн/кг неделей ранее). Зато красный помидор снизился с 15-38 до 10-35 грн/кг.

В то же время некоторые другие овощи пошли в рост. Огурец подорожал с 25-40 до 30-40 грн/кг, а сладкий перец — с 22-60 до 25-70 грн/кг. Перец «Белозерка» вырос с 13-35 до 15-45 грн/кг. Цены на капусту пекинскую подскочили с 28-45 до 40-45 грн/кг, а цветная — с 25-65 до 35-70 грн/кг. Брокколи также прибавила в цене — с 40-65 до 55-70 грн/кг.

В сегменте зелени подешевели укроп и петрушка: последняя упала с 60-105 до 50-105 грн/кг. Лук зеленый снизился со 100-205 до 100-200 грн/кг.

Сладкая кукуруза стала доступнее — стоимость початка уменьшилась с 7-12 до 4-10 грн. Зато чеснок удержался на высоком уровне (50-150 грн/кг).

Фруктовый сегмент демонстрировал похожие тенденции — часть позиций дешевела (малина, слива, нектарин), другие же продукты дорожали (голубика, персик, арбуз, дыня). Виноград снижает цену уже пятую неделю подряд.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на удешевление части овощей в Украине, чеснок наоборот резко подорожал. За месяц его цена существенно выросла: обычный — с 153 до 176 грн за килограмм, а молодой — с 138 до почти 162 грн.