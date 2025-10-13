Как изменились цены на овощи и фрукты на этой неделе - подробности

Овощи / © Pixabay

На плодоовощных рынках на этой неделе произошли настоящие «ценовые качели». Пока одни овощи и фрукты стремительно дорожают, другие, наоборот, становятся доступнее для покупателей.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Главная тенденция, которая ударит по кошелькам, — это рост цен на огурцы и помидоры. Они дорожают одновременно и в Украине, и в Узбекистане, поскольку спрос на них неуклонно растет. Что касается помидоров, то их предложение вообще сократилось вдвое, что, конечно, дало продавцам карт-бланш для поднятия цен. Красный помидор вырос в цене с 18-40 грн/кг до 20-50 грн/кг. А огурец подорожал четвертую неделю подряд, прыгнув с 35-50 грн/кг до 40-75 грн/кг.

Что происходит с борщевым набором

Дешевле всего за неделю стало продавать картофель. Его цена снизилась с 11-14 грн/кг до 10-12 грн/кг. То же касается и белокочанной капусты, которая подешевела с 8-12 грн/кг до 6-12 грн/кг и стала самым популярным товаром.

А вот с морковью и свеклой ситуация сложнее: их стало меньше на рынке. Впрочем, цены на свеклу и морковь удержались почти на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Ценовой сюрприз недели — это сладкий перец. Его минимальная цена выросла более чем вдвое: с 20 грн/кг до 55 грн/кг. Значительно подорожали также чеснок (с 60-120 грн/кг до 70-140 грн/кг) и брокколи (с 40-55 грн/кг до 45-60 грн/кг).

Стоит отметить, что пекинская капуста и цветная капуста подешевели, а вот кабачок подорожал и теперь стоит 20-45 грн/кг.

Ситуация с фруктами

Во фруктовом сегменте на этой неделе произошла неожиданная борьба: хурма почти сравнялась по количеству объявлений о продаже с традиционным лидером — яблоком.

Цены на сливу обвалились почти вдвое: если на прошлой неделе килограмм стоил 20-45 грн, то теперь его можно найти за 10-45 грн. Это следствие активных продаж.

А вот с виноградом ситуация противоположная. Несмотря на активные продажи, его цена выросла с 70-100 грн/кг до 60-100 грн/кг. Подорожали также яблоки и груши.

Среди ягод: малина и голубика немного подешевели, однако цена на малину все еще кусается — 200-400 грн/кг.

Наконец, зелень существенно прибавила в стоимости. Зеленый лук взлетел до 70-195 грн/кг, петрушка — до 95-120 грн/кг, а укроп достиг 125-200 грн/кг.

Напомним, ранее мы писали о том, что осенью в Украине ожидается новое повышение цен на некоторые овощи. Уже в октябре несколько основных продуктов из «борщевого набора» могут подорожать в среднем на 5-6 гривен за килограмм.