Как изменились цены за последний месяц, и что будет дальше: прогноз от НБУ

Цены в Украине / © pixabay.com

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В апреле 2025 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 15,1%, однако прогнозируется ее замедление уже в ближайшие месяцы. Основные причины роста цен — последствия прошлогодних неурожаев, подорожание алкоголя и табака, а также высокие расходы бизнеса на зарплаты из-за дефицита кадров.

Об этом сообщили в НБУ.

«Зато меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен. Дополнительное влияние имело снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии», — отметили в сообщении.

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Цены на сырые продукты взлетели до 22,2% в годовом измерении. Основными причинами стали последствия прошлогоднего неурожая, апрельские заморозки и дефицит качественной продукции. Больше всего подорожали мука, крупы, овощи борщевого набора и фрукты.

Из-за ранней Пасхи в апреле резко выросли цены на сезонные продукты, в частности яйца. Несколько уменьшить давление помогли импортные поставки и тепличные овощи.

Базовая инфляция в Украине снизилась до 12,1%. Темпы роста цен на обработанные продукты остались высокими — 17,3% из-за подорожания сырья и расходов на оплату труда. Больше всего ударил по карманам украинцев рост цен на хлеб, мясо и мясопродукты. В то же время мировое удешевление масла и увеличение предложения молочных товаров несколько сдержали инфляцию.

Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,8%, что связано со стабилизацией гривны и уменьшением давления на импорт.

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Инфляция услуг остается на уровне 14,6%. Больше всего подорожали:

рестораны и кафе,

гостиничные услуги,

транспорт,

финансовые услуги.

При этом рост цен на страхование и услуги ухода замедлился.

Цены на административно-регулируемые товары и услуги в Украине за год выросли на 19,5%. Среди основных причин — повышение акцизов, их пересчет в евро и дополнительная налоговая нагрузка из-за коэффициента 1,1 к минимальному обязательству.

Однако укрепление гривны к доллару несколько смягчило ценовое давление на рынке лекарств и медицинского оборудования.

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Годовой рост цен на топливо замедлился до 3,7% из-за падения мировых цен на нефть. Однако не стоит забывать о растущем спросе и укреплении евро, которое влияет на стоимость импортных нефтепродуктов.

По данным НБУ, фактические показатели как общей, так и базовой инфляции оказались несколько ниже прогнозных.

«Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однознакового уровня», — отметили в НБУ.

Напомним, в Украине начал стремительно дорожать один из популярных овощей.

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