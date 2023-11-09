Как изменились зарплаты украинцев в 2023 году и кто получает больше всего

Средняя зарплата во ІІ квартале 2023 года выросла до 17 176 гривен.

Украине продолжается рост зарплат. Выплаты увеличиваются у многих специалистов разных уровней квалификации.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики по итогам ІІ квартала 2023 года.

Так, по данным Госстата, средняя зарплата во ІІ квартале 2023 года выросла до 17 176 гривен, то есть на 25,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Наибольший рост произошел в следующих областях:

информация и телекоммуникации — на 30,1% — до 36 604 гривен;

финансовая и страховая деятельность — на 34,7% — до 32801 гривны;

профессиональная, научная и техническая деятельность — на 21,4% — до 22871 гривны;

государственное управление и оборона — на 13,3% — до 21929 гривен.

По данным правительства, в 2024 году уровень реальных зарплат украинцев будет на уровне 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%). Такой прогноз Кабмин внес в проект государственного бюджета на следующий год.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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