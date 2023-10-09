Как изменились зарплаты украинцев за год: названы средние суммы

В Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. Рост выплат наиболее заметен в западных регионах страны (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с увеличением до 17%). Относительно регионов, близких к линии фронта, наиболее значительным является Днепропетровская область.

Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на данные популярного кадрового портала.

Отмечается, что на Днепропетровщине в конце прошлого года и начале 2023 года размеры зарплат выросли до 12 тысяч грн и 15 тысяч грн соответственно, тогда как в апреле зарегистрирован дополнительный всплеск.

В Житомирской области рост средней зарплаты за год составил 17%, в Черкасской – 8%, в Сумской – 9%, в Одесской области – на 7%. В Волынской области средняя зарплата выросла на 18%.

В местах, где процентная смена зарплат отмечена как "0", во второй половине 2022 года наблюдалось снижение, после которого произошел возврат и стабилизация уровня оплаты труда на прежнем уровне.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в Украине медленно, но растет. В то же время в Кабинете министров спрогнозировали, как увеличатся выплаты украинцам уже в 2024 году. Так, в 2024 году размер средней зарплаты в Украине вырастет от 18118 до 21852 гривен. В реальном измерении зарплата вырастет на 6%, говорится в пояснительной записке в проект государственного бюджета Украины на следующий год.

"В 2024 году ожидается рост потребления домохозяйств, чему будет способствовать увеличение среднемесячной заработной платы как в номинальном — до 21 852 грн, так и в реальном измерении — на 6%. Дополнительным фактором возобновления потребительского спроса будет выступать уменьшение уровня безработицы 2024 года — от 18,8% 2023 до 13,4%", — говорится в документе.

Согласно данным Министерства финансов, в среднем зарплата в 2024 году составит 21 852 грн, в 2025 – 25 645 грн, в 2026 – 29 625 грн.

Соответственно увеличится также минимальная заработная плата. В следующем году ее повысят в два этапа:

в январе – до 7 100 грн

в июле – до 8 000 грн

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