Как изменились зарплаты украинцев за время войны: в Пенсионном фонде ответили

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2022 года.
За время войны украинцы столкнулись с ощутимым понижением доходов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) подсчитали, как менялись зарплаты украинцев с момента широкомасштабного вторжения России в Украину.
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
- январь 2022 года — 14 055,38 грн
- февраль 2022 года — 14 133,18 грн
- март 2022 года — 13 016,16 грн
- апрель 2022 года — 12 081,96 грн
- май 2022 года — 12 528,42 грн
- июнь 2022 года — 13 957,63 грн
- июль 2022 года — 13 499,87 грн
- август 2022 года — 12 745,82 грн
- сентябрь 2022 года — 13 387,48 грн
Напомним, в НБУ заявили, что в этом году зарплаты упадут на 26,9% с учетом инфляции, а в следующем будут расти в результате высокого спроса на квалифицированных специалистов.
НБУ отметил, что в настоящее время людей, которые находятся в поиске работы, намного больше, чем вакансий, в связи с чем претенденты соглашаются работать не по специальности и сбавлять ожидания от зарплаты.
"Быстрому росту зарплат в следующем году помешает высокий уровень инфляции, однако уровень оплаты труда в номинальном выражении превысит довоенный показатель, а в дальнейшем зарплаты будут расти быстрее в результате наращивания ресурсов бюджета страны", — отметили в НБУ.
Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны в Украине состояние благосостояния украинцев ощутимо снизилось. Согласно опросу, каждому третьему гражданину не хватает денег на зарплату.
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