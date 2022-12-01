Как изменились зарплаты украинцев за время войны: в Пенсионном фонде ответили

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2022 года.

За время войны украинцы столкнулись с ощутимым понижением доходов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) подсчитали, как менялись зарплаты украинцев с момента широкомасштабного вторжения России в Украину.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь 2022 года — 14 055,38 грн

февраль 2022 года — 14 133,18 грн

март 2022 года — 13 016,16 грн

апрель 2022 года — 12 081,96 грн

май 2022 года — 12 528,42 грн

июнь 2022 года — 13 957,63 грн

июль 2022 года — 13 499,87 грн

август 2022 года — 12 745,82 грн

сентябрь 2022 года — 13 387,48 грн

Напомним, в НБУ заявили, что в этом году зарплаты упадут на 26,9% с учетом инфляции, а в следующем будут расти в результате высокого спроса на квалифицированных специалистов.

НБУ отметил, что в настоящее время людей, которые находятся в поиске работы, намного больше, чем вакансий, в связи с чем претенденты соглашаются работать не по специальности и сбавлять ожидания от зарплаты.

"Быстрому росту зарплат в следующем году помешает высокий уровень инфляции, однако уровень оплаты труда в номинальном выражении превысит довоенный показатель, а в дальнейшем зарплаты будут расти быстрее в результате наращивания ресурсов бюджета страны", — отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны в Украине состояние благосостояния украинцев ощутимо снизилось. Согласно опросу, каждому третьему гражданину не хватает денег на зарплату.

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