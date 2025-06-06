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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Как изменились зарплаты в Украине: кто зарабатывает больше и меньше всего

По сравнению с прошлым годом средние зарплаты украинцев выросли почти на 2 тысячи грн.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зарплата в Украине

Зарплата в Украине / © УНИАН

В первом квартале 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 24% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Таковы данные Государственной службы статистики.

По официальной информации, средняя зарплата достигла показателя 23 460 грн.

В прошлом году она составляла 21 473 грн, то есть за год увеличение составляет почти 2 тысячи грн.

В Госстате также сравнили средние заработные платы штатных работников в различных сферах деятельности.

Самые низкие средние зарплаты получают работники сферы образования (14 307 грн) и искусства (16 101 грн).

Больше всего зарабатывают работники в таких сферах:

  • информация и телекоммуникации - 65 579 грн;

  • финансовая и страховая деятельность - 50 289 грн;

  • профессиональная, научная и техническая деятельность - 30 868 грн;

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 28 902 грн;

  • госуправление и оборона - 28 184 грн.

Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщали, что в марте средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая включается в расчет пенсии, составил 19 430 грн

Напомним, правительство Украины заложило в бюджет-2025 доплаты для учителей и уже работает над пересмотром системы оплаты труда в образовательной сфере.

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