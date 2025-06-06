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Как изменились зарплаты в Украине: кто зарабатывает больше и меньше всего
По сравнению с прошлым годом средние зарплаты украинцев выросли почти на 2 тысячи грн.
В первом квартале 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 24% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
Таковы данные Государственной службы статистики.
По официальной информации, средняя зарплата достигла показателя 23 460 грн.
В прошлом году она составляла 21 473 грн, то есть за год увеличение составляет почти 2 тысячи грн.
В Госстате также сравнили средние заработные платы штатных работников в различных сферах деятельности.
Самые низкие средние зарплаты получают работники сферы образования (14 307 грн) и искусства (16 101 грн).
Больше всего зарабатывают работники в таких сферах:
информация и телекоммуникации - 65 579 грн;
финансовая и страховая деятельность - 50 289 грн;
профессиональная, научная и техническая деятельность - 30 868 грн;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 28 902 грн;
госуправление и оборона - 28 184 грн.
Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщали, что в марте средний размер заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая включается в расчет пенсии, составил 19 430 грн
Напомним, правительство Украины заложило в бюджет-2025 доплаты для учителей и уже работает над пересмотром системы оплаты труда в образовательной сфере.