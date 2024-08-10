Как изменится курс доллара на следующей неделе: банкир сделал прогноз

Курсовые колебания вряд ли будут пересекать границы нового августовского коридора в 40,7-41,7 грн за доллар.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, основные валютные изменения будут мелкими и не будут выбиваться за обычную систему колебаний.

"По-прежнему конъюнктура рынка будет предусматривать периодическое изменение векторов с восходящего на нисходящее и наоборот. Однако, если внимательно присмотреться к курсовой динамике, то станет понятно, что на межбанке максимальный шаг курсовых изменений не превышает 0,2-0,3 грн, а на наличном рынке — 0,5 грн. То есть рынок не двигается скачками ни вверх, ни вниз, а все изменения достаточно вялые и тенденциозные", — сказал эксперт.

Банкир прогнозирует, что в течение 12-18 августа коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40,7-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро. На наличном рынке – 40,7-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро.

Шаг ежедневных курсовых изменений составит:

до 0,2-0,3 грн (межбанк), до 0,3-0,5 грн (в коммерческих банках)

до 0,5 грн (в обменных пунктах)

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн. Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

Напомним, доллар "передумал" дешеветь. Эксперты рассказали, когда он остановится и что делать.

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