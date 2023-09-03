Как изменится курс доллара в Украине: эксперт сделал прогноз на следующую неделю

На следующей неделе, 4-10 сентября, наличный курс доллара в Украине будет находиться на уровне 37,50–38,5 грн. На валютный рынок будет давить грядущая либерализация рынка с возобновлением плавающего курса.

Такой прогноз озвучил банки Тарас Лесовой в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, вероятная, незначительная и непрочная "курсовая качка". То есть ежедневные колебания курсов доллара и евро могут происходить в диапазоне 0,3-0,5 грн – и в сторону удорожания, и в сторону удешевления.

"То же может быть со спредом: мы считаем, что разница между курсом покупки и продажи в пределах 0,5-0,7 грн вполне приемлема. Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,50-38,5 грн за доллар и 41-43 грн за евро", — подчеркнул эксперт.

Лесной отмечает. что рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения.

"Конечно, НБУ прекрасно понимает эту ситуацию и ожидания рынка, поэтому будет принимать эффективные меры прежде всего для сохранения баланса между спросом и предложением на наличные. Такими решениями следует считать предоставление разрешения гражданам покупать валюту на эквивалент до 50 тыс. грн в одном банке, а также увеличение лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах на срок от 3 месяцев", — добавил эксперт.

Напомним, эксперт Олег Устенко рассказал, чего следует ожидать от украинской экономики в следующем году. В частности, по его словам, ВВП в следующем году вырастет на несколько процентов. Впрочем, кардинально в экономике страны не следует ожидать, если война будет продолжаться.

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