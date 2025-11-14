Как изменится минимальная заработная плата в 2026 году

Украинцы будут получать больше / © УНИАН

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 8647 грн в месячном размере и 52 грн в почасовом размере. Эта норма заложена в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, принятом Верховной Радой за основу.

Это первое повышение «минималки» с 2023 года, и оно должно стать инструментом поддержки работников в период высокой инфляции и экономической нестабильности.

Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине составит:

8647 грн в месячном размере

52 грн в час — при почасовой работе

Добавим, что в планах повышение минимальной зарплаты Украины также в 2027 и 2028 годах. В результате минимальная оплата труда должна составлять не менее 10 тысяч гривен.

Повышение минимальной зарплаты повлияет на ряд социальных и финансовых показателей. В частности, возрастет размер единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей, изменятся лимиты для упрощенной системы налогообложения, а также расчет пособий по безработице, больничным и декретным выплатам. Кроме того, обновленные показатели повлияют на размер штрафов за нарушение трудового законодательства, привязанных к минимальной зарплате.

