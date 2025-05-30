Как изменится получение выплат для семей павших защитников Украины: подробности

ВСУ

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В Украине изменили порядок предоставления единовременной денежной помощи для военнослужащих, резервистов, военнообязанных и членов их семей.

Об этом сообщило Минобороны.

Согласно новым правилам, в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения со службы, если она произошла в результате ранения, контузии, увечья или болезни, связанных с прохождением службы, правом на денежную помощь можно воспользоваться с даты внесения актовой записи о смерти. Ранее отсчет начинался с даты смерти, указанной в свидетельстве.

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Аналогичные нормы действуют и для резервистов и военнообязанных.

Также постановление урегулировало ситуации, когда лицо долгое время оставалось неузнанным. В случае дальнейшей идентификации днем возникновения права на помощь определена дата внесения соответствующих изменений в актовую запись о смерти.

Для пропавших без вести, чья смерть была официально зарегистрирована позже, отсчет также начинается с даты составления актовой записи о смерти.

Кроме того, в условиях военного положения вводится единый подход: теперь Министерство обороны и другие государственные органы могут самостоятельно определять условия и порядок выплат, согласуя это с Минфином и Минэкономики.

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Напомним, ранее мы писали, какие льготы предоставляют женам и детям военных и как их получить.