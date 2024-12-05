Как изменятся цены на продукты перед Новым годом и Рождеством

В декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

Такой прогноз сделали ученые Института аграрной экономики, пишет "24 Канал".

По их данным, в декабре цены на яблоки и виноград увеличатся до 10%. Цены на импортируемые плоды и дальше будут оставаться на достаточно высоком уровне.

В частности, на апельсины – до 85 гривен за килограмм, лимоны – 65 гривен за килограмм, мандарины – 80 гривен, бананы – до 60 гривен.

По состоянию на конец ноября 2024 года, по сравнению с концом октября этого года, цены на овощи борщового набора выросли. В частности:

картофель подорожал до 32,82 гривны за килограмм (на 9,8%)

свекла – до 19,45 гривны за килограмм (на 13,5%)

морковь – до 29,13 гривны за килограмм (на 9,8%)

лук репчатый – до 18,25 гривны за килограмм (на 1,7%)

Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%, прогнозирует ученая Наталья Копытец.

"Традиционно на новогодние и пасхальные праздники наблюдается ощутимый рост цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы", — отметила она.

Ранее в НБУ сообщили, что низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов, а также скорейшее исчерпание запасов с прошлого года способствуют повышению цен на продукты.

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