Как изменятся цены на продукты в Украине накануне Пасхи

В преддверии Пасхи (16 апреля – ред.) ожидается рост цен на популярные продукты к праздничному столу.

С начала 2023 года овощи борщового подорожали существенно, но тенденция роста цен будет продолжаться как минимум до конца пасхальных праздников.

Об этом 24 Каналу рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало.

Как подорожали овощи

капуста белокочанная подорожала на 93,8% — до 25,39 грн/кг

картофель на 7% — до 10,45 грн/кг

лук репчатый — на 67,7% — до 57,88 грн/кг

морковь на 80,5% — до 46,15 грн/кг

"Овощи подорожают на фоне сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощи. Тенденция к удорожанию овощей – на 7–10% – сохранится до конца пасхальных праздников", – отметила Инна Сало.

Как изменятся цены накануне Пасхи

Ученые из Института аграрной экономики сообщили, что в канун Пасхи украинцы начнут активнее покупать мясо, что спровоцирует рост цен в пределах 5–7%. По словам ведущего научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка Института Натальи Копытец, некоторые виды мяса уже подорожали. К примеру:

говядина – гуляш и ребра, а также свинина – лопатка и ошеек – подорожали с начала 2023 года только на 1–3%, но в феврале цены несколько снизились

курятина – голень и бедра – с начала 2023 года стала дороже на 5–10%.

"С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудинки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3-2,8%", — отметила Наталья Копытец.

Что будет с ценами на яйца

Яйца в канун пасхальных праздников подорожают еще на 5–7%. После пасхальных праздников в связи с сезонным приходом на рынок продукции частных хозяйств прогнозируется снижение цен на яйца, говорят эксперты.

Напомним, что из-за военного положения привычных для всех украинцев трех выходных на Пасху не будет. То есть, в понедельник, 17 апреля 2023 года, украинцы не получат дополнительный выходной день и будут работать.

Скачок цен на Пасху: какими продуктами лучше запастись заранее

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