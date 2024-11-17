Как изменятся цены на продукты в Украине: прогноз НБУ

Низкая урожайность, худшее качество овощей и фруктов, стремительное истощение запасов в прошлом году стимулируют рост цен.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Текущие тенденции на продовольственном рынке Украины свидетельствуют об устойчивом повышении цен на ряд товаров, включая мясо, молочные продукты и кондитерские изделия.

За последние месяцы стоимость обработанных продуктов питания увеличилась на 8,9% в годовом исчислении, что значительно превысило прогноз НБУ, составивший 5,9% в июне 2024 года.

"Хотя сначала стоимость масла снизилась, однако затем произошел рост цен на масличные культуры. Длительное удорожание мяса также оказывает значительное влияние на общую инфляцию. Увеличение объемов экспорта продовольствия оказывает давление на внутренний рынок и цены", — говорится в сообщении.

В НБУ считают, что увеличение себестоимости продукции повлекло за собой рост оптовых цен, который, вероятно, вскоре скажется на конечной стоимости для потребителя.

Инфляция на продовольственном рынке останется высокой в ближайшее время. В частности, подорожание мяса, молочных продуктов и мучных изделий. Улучшение ситуации с инфляцией прогнозируется к весне 2025 года, когда появится новый урожай, замедляющий рост цен на сырые продукты.

По оценкам, к концу 2025 года инфляция на эти товары может снизиться примерно до 6%.

Дальше ожидается дальнейшее снижение инфляции благодаря наращиванию производства, улучшению логистики и снижению мировых цен на продовольствие. В таких условиях к 2026 году уровень продовольственной инфляции может снизиться до 3%.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: