Как изменятся цены на продукты в Украине в первой половине 2025 года: прогноз эксперта

Цены растут из-за уменьшения урожая подсолнечника, дефицита молока и высоких мировых цен на масло, но яйца могут подешеветь.

В Украине цены на продукты питания будут расти с разницей в прогнозах от 10-15% до 50% и более, но некоторые продукты подешевеют.

Об этом рассказала эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук, пишет ZN.ua.

По ее словам, в декабре 2024 года инфляция превысила прогнозы Нацбанка, достигнув 12%. Уменьшение урожая подсолнечника влияет на цену подсолнечного масла, и, вероятно, в первом полугодии стоит ожидать его подорожание.

В Украине наблюдается дефицит сырого молока, что влияет на цены на молочные продукты. Высокие цены на сливочное масло на мировом рынке обеспечивают большую прибыль производителям, поэтому стоимость масла в супермаркетах не падает ниже 100 грн. В первом полугодии цены на масло будут оставаться высокими, но в дальнейшем будут зависеть от глобальных трендов.

Она отметила, что цены на хлеб продолжают расти медленно, особенно на свежую выпечку. Куриные яйца, после осеннего взлета до 8 грн, начали дешеветь из-за неудачной экспортной попытки производителей.

"Кстати, Украина в прошлом году активно продавала яйца на экспорт и заработала более 100 млн валюты", — рассказала она.

Цены на гречку растут, но пока не добились рекорда декабря 2022 года (75 грн/кг). Соль, гречка, лук и картофель попадают в список продуктов, которые могут повторить или превысить предыдущие рекорды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в феврале и марте 2025 года ожидается рост цен на продукты питания, особенно овощи.

Читайте также: