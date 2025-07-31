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Как изменятся пенсии в Украине 2026 года: подробности
В марте 2026 года традиционно пройдет индексация пенсий. Какие суммы увидят украинцы в выписках?
В 2026 году украинские пенсионеры снова могут рассчитывать на повышение выплат. Традиционно в марте правительство проводит индексацию пенсий, и формула этого года не станет исключением. Индексация касается именно солидарной трудовой пенсии, а размер надбавок будет напрямую зависеть от уровня инфляции в 2025 году и темпов роста средней заработной платы.
Об этом пишет 24 канал.
Механизм расчета остается неизменным: 50% инфляции плюс 50% роста зарплаты. Именно по этой формуле в 2025 году пенсии уже проиндексировали на 11,5%, и ожидается, что в 2026 году цифра будет подобной или даже выше — в зависимости от макроэкономической ситуации.
Помимо индексации, пенсии в Украине зависят от прожиточного минимума. Его рост влияет не только на минимальные и максимальные пенсии, но и размер надбавок и социальных доплат.
Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, прожиточный минимум будет выглядеть так:
для детей до 6 лет — 2 783 грн;
от 6 до 18 лет — 3 471 грн;
для трудоспособных — 3 288 грн;
для лиц, потерявших трудоспособность — 2 564 грн.
Эти показатели будут использованы для корректировки пенсий, ведь именно они влияют на надбавки, социальные выплаты и налоговые льготы.
Таким образом, 2026 год принесет очередной перерасчет пенсий, уже заложенный в бюджетное планирование. Окончательные цифры станут известны ближе к весне, когда Госстат обнародует точные показатели инфляции и зарплаты. Но уже сейчас можно прогнозировать, что повышение выплат будет заметным, учитывая экономические тренды 2025 года.
Ранее сообщалось, что в августе часть украинцев не получит пенсии. Принимая государственный бюджет на 2025 год, Верховная Рада предоставила срок полгода, чтобы некоторые пенсионеры подтвердили свое лицо.